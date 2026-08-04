Alışveriş masrafları hafifliyor: BİM’de bugün büyük indirim günleri başladı ∣ Son tarih 10 Ağustos!
BİM 4-10 Ağustos aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Hayatın her alanına dokunan, evinizin tüm eksiklerini en erişilebilir fiyatlarla tamamlayanbu indirimler; mutfak bütçenizi korurken yaşam alanlarınıza hijyen, kendinize ise hak ettiğiniz özeni gösterme şansı tanıyor. Temel gıdadan temizlik malzemelerine, kişisel bakım ürünlerinden günlük ihtiyaçlara kadar her kategoride sunulan bu avantajlar, kaliteden ödün vermeden tasarruf etmenin en pratik yolunu sunuyor.
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