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ALIŞVERİŞ YAPACAKLAR DİKKAT! A101'DE FIRSAT ÜRÜNLERİ BELLİ OLDU (A101 24-30 EYLÜL)

A101, milyonlarca tüketicinin her hafta merakla beklediği 24-30 Eylül tarihlerine özel yeni aktüel ürünler kataloğunu resmi olarak paylaştı. Yeni kampanya döneminde, mağaza raflarına gelecek olan ezber bozan ürün çeşitliliği ve dev indirimler şimdiden büyük merak uyandırdı. Her bütçeye ve her ihtiyaca hitap eden yeni katalogda, ulaşımdan teknolojiye, ev konforundan temel ihtiyaçlara kadar yüzlerce farklı üründe kaçırılmayacak fiyat avantajları yer alıyor. Alışveriş listelerini hazırlayan tüketiciler için bu hafta da aranan her kategoride cazip fırsatlar sunuluyor.

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ALIŞVERİŞ YAPACAKLAR DİKKAT! A101'DE FIRSAT ÜRÜNLERİ BELLİ OLDU (A101 24-30 EYLÜL) - Sayfa 1

 

VOLTA VT7 PRO ÜÇ TEKERLEKLİ ELEKTRİKLİ MOPED

Fiyat: 179,990 TL

VOLTA VSX ELEKTRİKLİ MOTORLU BİSİKLET

Fiyat: 33,990 TL

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ALIŞVERİŞ YAPACAKLAR DİKKAT! A101'DE FIRSAT ÜRÜNLERİ BELLİ OLDU (A101 24-30 EYLÜL) - Sayfa 2

ONVO 50VQ90F3UA 50” FRAMELESS ULTRA HD QLED GOOGLE TV

Fiyat: 18,499 TL

FOBEM FM32EW3000F 32” HD READY WHALE OS 10 LED TV

Fiyat: 8,499 TL

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ALIŞVERİŞ YAPACAKLAR DİKKAT! A101'DE FIRSAT ÜRÜNLERİ BELLİ OLDU (A101 24-30 EYLÜL) - Sayfa 3

IFFALCON 65” U65A UHD GOOGLE

Fiyat: 30,999 TL

IFFALCON 32” S55A FHD QLED

Fiyat: 10,499 TL

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ALIŞVERİŞ YAPACAKLAR DİKKAT! A101'DE FIRSAT ÜRÜNLERİ BELLİ OLDU (A101 24-30 EYLÜL) - Sayfa 4

SEG 15 PROGRAM 10 KG ÇAMAŞIR MAKİNESİ

Fiyat: 20,999 TL

SEG NO-FROST BUZDOLABI

Fiyat: 27,999 TL

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