ALIŞVERİŞ YAPACAKLAR DİKKAT! A101'DE FIRSAT ÜRÜNLERİ BELLİ OLDU (A101 24-30 EYLÜL)
A101, milyonlarca tüketicinin her hafta merakla beklediği 24-30 Eylül tarihlerine özel yeni aktüel ürünler kataloğunu resmi olarak paylaştı. Yeni kampanya döneminde, mağaza raflarına gelecek olan ezber bozan ürün çeşitliliği ve dev indirimler şimdiden büyük merak uyandırdı. Her bütçeye ve her ihtiyaca hitap eden yeni katalogda, ulaşımdan teknolojiye, ev konforundan temel ihtiyaçlara kadar yüzlerce farklı üründe kaçırılmayacak fiyat avantajları yer alıyor. Alışveriş listelerini hazırlayan tüketiciler için bu hafta da aranan her kategoride cazip fırsatlar sunuluyor.
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Fiyat: 179,990 TL
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Fiyat: 33,990 TL
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Fiyat: 18,499 TL
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Fiyat: 8,499 TL
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