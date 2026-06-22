Alman Bild Gazetesi tek tek seçti! İşte Antalya'nın en iyi 10 oteli
Almanya'nın en tanınan medya kuruluşlarından Bild, gezi mecrası Bild Reise vasıtasıyla Antalya'nın en iyi otellerini sıraladı. Değerlendirmede Antalya'nın her şey dahil tesisleri, aile dostu hizmetleri ve güçlü turizm altyapısı öne çıkarıldı.
Türkiye'nin turizm başkenti Antalya, Almanya'dan mühim bir övgü aldı. Alman yayın kuruluşu Bild'in seyahat platformu Bild Reise tarafından hazırlanan değerlendirmede, Antalya'nın en iyi otelleri listelenirken kentin uluslararası turizmdeki güçlü konumuna dikkat çekildi. Antalya; geniş ölçekli tatil köyleri, her şey dahil konsepti, aile odaklı hizmet anlayışı ve Akdeniz'in eşsiz plajlarıyla Avrupa'nın en cazip tatil destinasyonları arasında gösterildi.