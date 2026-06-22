Alman Bild Gazetesi tek tek seçti! İşte Antalya'nın en iyi 10 oteli

Türkiye'nin turizm başkenti Antalya, Almanya'dan mühim bir övgü aldı. Alman yayın kuruluşu Bild'in seyahat platformu Bild Reise tarafından hazırlanan değerlendirmede, Antalya'nın en iyi otelleri listelenirken kentin uluslararası turizmdeki güçlü konumuna dikkat çekildi. Antalya; geniş ölçekli tatil köyleri, her şey dahil konsepti, aile odaklı hizmet anlayışı ve Akdeniz'in eşsiz plajlarıyla Avrupa'nın en cazip tatil destinasyonları arasında gösterildi.