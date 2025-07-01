Almanya'da en çok kazandıran 20 meslek grubu belli oldu: Türkler akın ediyor
Son nüfus sayımlarına göre 3 milyona yakın Türk bulunan Almanya'da, ekonomik zorluklar halkın canını acıtmaya başlasa da Indeed tarafından yapılan araştırmaya göre en çok kazandıran meslek grupları belli oldu.
Almanya, 84 milyonluk nüfusu ile Avrupa'nın en kalabalık ülkelerinden biridir. Son zamanlarda ekonomik ve politik noktada istikrarsız bir görünüm ortaya koysa da yine de Avrupa'nın sanayi ve iş gücü adına en önemli ülkesi konumundadır. Indeed tarafından yapılan bir araştırmaya göre Almanya'nın en çok kazandıran 20 meslek grubu açıklandı. İşte o meslekler:
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