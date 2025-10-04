Almanya'da sıfır Almanca ile öğrenci kabul eden üniversiteler: İşte istenen şartlar

Almanya, eğitim niteliği her sene binlerce yabancı öğrencinin tercihi olurken, dil yeterliliğini veya akademik belgelerini henüz tamamlamamış adaylara da fırsat sağlıyor. Şartlı kabul uygulaması sayesinde öğrenciler, üniversiteye kabul edildikten sonra dil kursları veya hazırlık programları vasıtasıyla noksanlarını giderip eğitimlerine adım atabiliyor. Söz konusu sistem, hem uluslararası öğrencilerin Almanya’da daha kolay uyum sağlamasına hem de yükseköğrenim hedeflerine ulaşmasına katkı sunuyor.