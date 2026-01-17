Altı başlıkta değerlendirdi, dünyanın en güçlü 40 şehrini sıraladı! Türkiye'den bir ilimiz sahnede
2026 senesine dair “Dünyanın En Güçlü Şehirleri” sıralaması açıklandı. Ekonomiden teknolojiye, kültürel tesirden çevresel performansa kadar altı temel başlıkta gerçekleştirilen kapsamlı değerlendirme, global rekabette hangi şehirlerin öne çıktığını gözler önüne serdi.
Yalnızca nüfus ya da servetle değil, mali kuvvet, Ar-Ge sınırı, kültürel tesir, yaşanabilirlik, çevresel başarı ve global erişilebilirlik kriterlerinin bütününde gösterilen performansla belirlenen 2026’nın en güçlü şehirleri belli oldu.
