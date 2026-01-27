Amazon, Temu, Apple, AliExpress… İşte dünyanın en büyük 15 e-ticaret platformu
Official online sales reports for 2024 raporuna göre dünyanın en büyük ve en çok satış yapılan e-ticaret platformları belli oldu. Buna göre, Amazon liderliği kimseye bırakmazken Çin merkezli şirketlerin giderek büyümesi dikkat çekti.
Global e-ticaret sektöründe dengeler değişiyor. 2024 resmi online satış raporlarına göre Amazon zirvedeki yerini korurken, Çin merkezli platformların hızlı yükselişi listede dikkat çeken bir tablo ortaya koydu. İşte dünyanın en büyük 20 e-ticaret platformu
