Amazon'u, BYD'yi, Volkswagen'i geçti! Dünyanın en çok personele sahip şirketi oldu

Global şirketlerin işe alım kuvvetleri de en az finansal büyüklükleri kadar dikkat çekiyor. CompaniesMarketCap verilerine göre derlenen güncel sıralamada, 2 milyondan fazla çalışanı bulunan şirket dünyanın en çok personele sahip şirketi unvanını elde etti. Listede Amazon, BYD ve Volkswagen gibi uluslararası dev markalar da üst sıralarda yer aldı.