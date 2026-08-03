Amazon'u, BYD'yi, Volkswagen'i geçti! Dünyanın en çok personele sahip şirketi oldu
Dünyanın en çok personel istihdam eden firmaları belli oldu. CompaniesMarketCap dataları çerçevesinde ilk sıraya çadır kuran şirket, Amazon, BYD ve Volkswagen gibi devleri geride bırakırken 2 milyonu aşkın çalışanıyla listenin ilk sırasında yer aldı.
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Global şirketlerin işe alım kuvvetleri de en az finansal büyüklükleri kadar dikkat çekiyor. CompaniesMarketCap verilerine göre derlenen güncel sıralamada, 2 milyondan fazla çalışanı bulunan şirket dünyanın en çok personele sahip şirketi unvanını elde etti. Listede Amazon, BYD ve Volkswagen gibi uluslararası dev markalar da üst sıralarda yer aldı.
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