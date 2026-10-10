Amerikalı, Çinli ve Fransız devlerin arasına bir Türk firma girdi! İşte en değerli inşaat şirketleri
Dünyanın en değerli inşaat şirketleri sıralaması açıklandı. ABD, Çin ve Fransa merkezli devlerin öne çıktığı listede bir Türk şirketinin de yer alması dikkat çekti.
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Global inşaat sektöründe şirketlerin piyasa değerleri arasındaki rekabet sürüyor. Companiesmarketcap verilerine göre hazırlanan listede dünyanın en değerli inşaat şirketleri sıralanırken, Amerikalı, Çinli ve Fransız şirketlerin arasına giren Türk şirketi de öne çıktı.
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