Ana yemeklerin en hafif eşlikçisi: İndirimli SEK yoğurt çeşitleri bugün BİM'de!
Ana yemeklerin en hafif eşlikçisi: İndirimli SEK yoğurt çeşitleri bugün BİM'de!
Süt ürünlerinde kalitenin adresi olan SEK, bugün sofralarınıza çift taraflı bir lezzet dopingi yapıyor. Hem yemeklerin yanında kaşık kaşık yiyebileceğiniz 3 kiloluk dev aile boyu kaymaksız yoğurt, hem de mezelerinize ve özel tariflerinize o aradığınız yoğun kıvamı kazandıracak enfes süzme yoğurt aynı anda raflara çıkıyor. Doğallığı ve ideal ekşilik dengesiyle öne çıkan bu taze alternatifler, sıcak yaz günlerinde ferahlatıcı ve hafif menüler hazırlamak isteyenlerin mutfaktaki en büyük kurtarıcısı olmaya aday.
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