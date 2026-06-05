Anılarını yanında taşımak isteyenlere fırsat: 6 Haziran Cumartesi Şok’a Dijital Mini Kamera geliyor!
Şok, hafta sonu başlayacak yeni aktüel döneminde teknoloji meraklılarının ve içerik üreticilerinin yüzünü güldürecek harika bir ürünü raflara taşıyor. Mağazalarda 6-9 Haziran tarihleri arasında geçerli olacak kampanya kapsamında, kompakt tasarımıyla öne çıkan dijital mini kamera satışa sunuluyor. Kolay taşınabilir yapısı sayesinde seyahatlerde, kamplarda ve günlük hayatta en güzel anları anında kaydetme imkanı sunan bu cihaz, işlevsel özellikleriyle dikkat çekiyor. Kısa süreliğine raflarda yer alacak bu eğlenceli fırsat, hafta sonu alıcılarını bekliyor.
ŞOK 50 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERDE GEÇERLİ KASA ARKASI İNDİRİMLER
EMOTION/BLADE DEODORANT ÇEŞİTLERİ 200 ML
Fiyat: 129 TL
ELİDOR ŞAMPUAN ÇEŞİTLERİ 650 ML+SAÇ KREMİ 560 ML
Fiyat: 169 TL
FİDE TON BALIĞI İRİ PARÇALI 3X160 G
Fiyat: 159 TL
DANKEK RULO PASTA ÇİLEKLİ/ÇİKOLATALI 235 G
Fiyat: 49 TL
KOSLA VANISH MULTIPOWER SIVI LEKE ÇIKARICI RENKLİLER/BEYAZLAR 1,4 L
Fiyat: 225 TL
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