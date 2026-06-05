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  4. Anılarını yanında taşımak isteyenlere fırsat: 6 Haziran Cumartesi Şok’a Dijital Mini Kamera geliyor!

Anılarını yanında taşımak isteyenlere fırsat: 6 Haziran Cumartesi Şok’a Dijital Mini Kamera geliyor!

Şok, hafta sonu başlayacak yeni aktüel döneminde teknoloji meraklılarının ve içerik üreticilerinin yüzünü güldürecek harika bir ürünü raflara taşıyor. Mağazalarda 6-9 Haziran tarihleri arasında geçerli olacak kampanya kapsamında, kompakt tasarımıyla öne çıkan dijital mini kamera satışa sunuluyor. Kolay taşınabilir yapısı sayesinde seyahatlerde, kamplarda ve günlük hayatta en güzel anları anında kaydetme imkanı sunan bu cihaz, işlevsel özellikleriyle dikkat çekiyor. Kısa süreliğine raflarda yer alacak bu eğlenceli fırsat, hafta sonu alıcılarını bekliyor.

Anılarını yanında taşımak isteyenlere fırsat: 6 Haziran Cumartesi Şok’a Dijital Mini Kamera geliyor! - Sayfa 1

RONALDO/MESSİ/MBAPPE FİGÜR 12 CM

Fiyat: 899 TL

BARBİE KÖPEĞİ İLE SEYAHATTE

Fiyat: 699 TL

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Anılarını yanında taşımak isteyenlere fırsat: 6 Haziran Cumartesi Şok’a Dijital Mini Kamera geliyor! - Sayfa 2

ŞOK 50 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERDE GEÇERLİ KASA ARKASI İNDİRİMLER

EMOTION/BLADE DEODORANT ÇEŞİTLERİ 200 ML

Fiyat: 129 TL

ELİDOR ŞAMPUAN ÇEŞİTLERİ 650 ML+SAÇ KREMİ 560 ML

Fiyat: 169 TL

FİDE TON BALIĞI İRİ PARÇALI 3X160 G

Fiyat: 159 TL

DANKEK RULO PASTA ÇİLEKLİ/ÇİKOLATALI 235 G

Fiyat: 49 TL

KOSLA VANISH MULTIPOWER SIVI LEKE ÇIKARICI RENKLİLER/BEYAZLAR 1,4 L

Fiyat: 225 TL

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Anılarını yanında taşımak isteyenlere fırsat: 6 Haziran Cumartesi Şok’a Dijital Mini Kamera geliyor! - Sayfa 3

TORİMA DİJİTAL MİNİ KAMERA

Fiyat: 999 TL

TORİMA 3 IN 1 YAKA MİKROFONU

Fiyat: 699 TL

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Anılarını yanında taşımak isteyenlere fırsat: 6 Haziran Cumartesi Şok’a Dijital Mini Kamera geliyor! - Sayfa 4

NEW BALANCE 327WEMD AYAKKABI GRİ

Fiyat: 3,999 TL

NEW BALANCE 520GW8B AYAKKABI BEYAZ

Fiyat: 2,999 TL

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