Ankara'nın en değerli 50 şirketini açıkladı; Savunma sanayi öne çıktı, listeye Çankaya damga vurdu

İstanbul Sanayi Odası (İSO) dataları baz alınarak Lotus Araştırma tarafından oluşturulan rapora göre, Ankara’nın en değerli şirketleri belli oldu. Başkent ekonomisinin kalbini temsil eden listede Çankaya bölgesi öne çıkarken, savunma sanayi firmaları zirveyi kimseye bırakmadı. Veriler, Ankara’nın üretim ve ihracat gücünün ağırlıklı olarak bu stratejik sektörden beslendiğini ortaya koydu. İşte Ankara'nın en değerli şirketleri: