Annem Ankara dizisine Belçim Bilgin dahil oldu! Belçim Bilgin kimdir?

Belçim Bilgin kimdir?

31 Ocak 1983 yılında Ankara’da doğan Belçim Bilgin, Kürt asıllı Türk sinema ve dizi oyuncusudur.

Kürt kökenli bir ailenin çocuğu olarak doğan Bilgin'in baba tarafı Elazığ, anne tarafının bir yarısı Mardin ve bir yarısı Batman tarafından olup uzun yıllar önce ailesiyle birlikte Ankara'ya yerleşmiştir. Küçüklükten beri oyuncu olacağını söyleyenlerden birisi olduğunu belirten Belçim Bilgin tiyatroya bu yıllarda bağlandı. İlkokulu Salih Alptekin İlkokulunda okuduktan sonra babasının tayini nedeniyle İskenderun'a taşındılar. Ortaokulun son yılı ve lise yıllarını Mehmet Emin Resulzade Anadolu Lisesinin sosyal ortamında geçirerek 2001'de buradan mezun oldu. 2002'de Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümünde yüksek eğitimine başladı.