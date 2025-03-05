Annem Ankara dizisine Taner Rumeli dahil oldu! Taner Rumeli kimdir?

Tiyatro çalışmaları yanı sıra 2007 yılından beri birçok film ve dizide rol alan Taner Rumeli, daha önce Kalbimin Sultanı, Unutma Beni, Bitmeyen Makarna, Öyle Bir Geçer Zaman ki, Afilli Aşk, Sol Şerit, Asla Vazgeçmem, Analı Oğullu, Atlılar, Nuri gibi başarılı projelerde de yer almıştır.