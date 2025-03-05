Annem Ankara dizisine Taner Rumeli dahil oldu! Taner Rumeli kimdir?
Annem Ankara dizisine Taner Rumeli dahil oldu. Türk sinema ve dizi oyuncusu olan Taner Rumeli, dizide Avukat Orhan Şayan karakterine hayat verecek. Peki, Taner Rumeli kimdir? Taner Rumeli hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…
Taner Rumeli kimdir?
8 Nisan 1985 tarihinde Ankara'da doğan Mehmet Taner Rumeli, tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi tiyatro bölümünden mezun olmuştur.
Tiyatro çalışmaları yanı sıra 2007 yılından beri birçok film ve dizide rol alan Taner Rumeli, daha önce Kalbimin Sultanı, Unutma Beni, Bitmeyen Makarna, Öyle Bir Geçer Zaman ki, Afilli Aşk, Sol Şerit, Asla Vazgeçmem, Analı Oğullu, Atlılar, Nuri gibi başarılı projelerde de yer almıştır.
Taner Rumeli hangi dizi ve filmlerde rol almıştır?
Televizyon
2007-2008 Bizim Evin Halleri
2011 Nuri
2011-2012 Öyle Bir Geçer Zaman ki
2012 Atlılar
2013-2014 İnadına Yaşamak
2014 Analı Oğullu
2008-2015 Unutma Beni
2015-2016 Asla Vazgeçmem
2015-2016 İnadına Aşk
2018 Kalbimin Sultanı