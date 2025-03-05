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  4. Annem Ankara dizisine Taner Rumeli dahil oldu! Taner Rumeli kimdir?

Annem Ankara dizisine Taner Rumeli dahil oldu! Taner Rumeli kimdir?

Annem Ankara dizisine Taner Rumeli dahil oldu. Türk sinema ve dizi oyuncusu olan Taner Rumeli, dizide Avukat Orhan Şayan karakterine hayat verecek. Peki, Taner Rumeli kimdir? Taner Rumeli hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…

Annem Ankara dizisine Taner Rumeli dahil oldu! Taner Rumeli kimdir? - Sayfa 1

Taner Rumeli kimdir?

8 Nisan 1985 tarihinde Ankara'da doğan Mehmet Taner Rumeli, tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi tiyatro bölümünden mezun olmuştur.

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Annem Ankara dizisine Taner Rumeli dahil oldu! Taner Rumeli kimdir? - Sayfa 2

Tiyatro çalışmaları yanı sıra 2007 yılından beri birçok film ve dizide rol alan Taner Rumeli, daha önce Kalbimin Sultanı, Unutma Beni, Bitmeyen Makarna, Öyle Bir Geçer Zaman ki, Afilli Aşk, Sol Şerit, Asla Vazgeçmem, Analı Oğullu, Atlılar, Nuri gibi başarılı projelerde de yer almıştır.

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Annem Ankara dizisine Taner Rumeli dahil oldu! Taner Rumeli kimdir? - Sayfa 3

Taner Rumeli hangi dizi ve filmlerde rol almıştır?

Televizyon

2007-2008   Bizim Evin Halleri

2011     Nuri

2011-2012       Öyle Bir Geçer Zaman ki

2012    Atlılar

2013-2014      İnadına Yaşamak

2014   Analı Oğullu

2008-2015    Unutma Beni

2015-2016      Asla Vazgeçmem

2015-2016      İnadına Aşk

2018   Kalbimin Sultanı

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Annem Ankara dizisine Taner Rumeli dahil oldu! Taner Rumeli kimdir? - Sayfa 4

2019-2020    Afili Aşk

2020-2021    Sol Yanım

2021    Baş Belası

2022   Baba

2023   Şahane Hayatım

2024  Kara Ağaç Destanı

2024  Kuruluş Osman

2024-2025    Deha

2025   Annem Ankara

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