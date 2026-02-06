Apple ikinciliğe geriledi! Ne Meta ne de Tesla… İşte ABD'nin en değerli şirketi

ABD’nin en değerli şirketleri sıralamasında senelerdir zirveyi kaptırmayan Apple, bu kez tahtını kaybetti. Companies Market Cap verilerine göre güncellenen listede teknoloji devinin ikinci sıraya gerilemesi dikkat çekerken, zirveye ne Meta ne de Tesla yerleşti. Piyasa değerlerindeki son değişimler, ABD ekonomisinin dev aktörleri arasındaki güç dengesinin yeniden şekillendiğini ortaya koydu. İşte ABD’nin piyasa değeri en yüksek 14 şirketi: