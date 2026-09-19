AR-GE rekortmeni 10 şirket açıklandı; ASELSAN'ı geçerek zirveye oturdu
AR-GE giderlerinde Türkiye’nin dikkat çeken 10 firması belli oldu. Savunma ve havacılık şirketlerinin ağırlıkta olduğu listede ASELSAN’ı geride bırakan şirket zirvenin sahibi oldu.
Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.
Türkiye’de AR-GE yatırımlarına en fazla kaynak ayıran şirketler açıklandı. Listenin üst sıralarında savunma ve havacılık sanayisi öne çıkarken, araştırma kapsamındaki toplam AR-GE harcamalarının yüzde 60,2’sini sektör şirketleri gerçekleştirdi.
1 | 12