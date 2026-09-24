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  4. AR-GE rekortmeni 10 şirket açıklandı. Savunma sanayii devleri listeyi domine ediyor.

AR-GE rekortmeni 10 şirket açıklandı. Savunma sanayii devleri listeyi domine ediyor.

Türkiye’nin son yıllarda savunma sanayii alanındaki atılımını adeta gözler önüne seren AR-GE rekortmeni şirketler listesi yayımlandı.

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AR-GE rekortmeni 10 şirket açıklandı. Savunma sanayii devleri listeyi domine ediyor. - Sayfa 1

Türkiye’nin teknoloji ve inovasyon alanındaki vizyonunu gözler önüne seren yeni AR-GE araştırması sonuçlandı.

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AR-GE rekortmeni 10 şirket açıklandı. Savunma sanayii devleri listeyi domine ediyor. - Sayfa 2

Açıklanan rekortmenler listesinde savunma sanayii devlerinin gösterdiği üstün performans dikkat çekti.

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AR-GE rekortmeni 10 şirket açıklandı. Savunma sanayii devleri listeyi domine ediyor. - Sayfa 3

Yüksek teknolojiye ve yerli üretime yapılan devasa yatırımlar, ülkenin stratejik gücünü artırırken listenin zirvesini tamamen bu alandaki öncü kuruluşlar domine etti.

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AR-GE rekortmeni 10 şirket açıklandı. Savunma sanayii devleri listeyi domine ediyor. - Sayfa 4

Zraporucom tarafından paylaşılan listenin tamamı şöyle:

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