AR-GE rekortmeni 10 şirket açıklandı. Savunma sanayii devleri listeyi domine ediyor.
Türkiye’nin son yıllarda savunma sanayii alanındaki atılımını adeta gözler önüne seren AR-GE rekortmeni şirketler listesi yayımlandı.
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Türkiye’nin teknoloji ve inovasyon alanındaki vizyonunu gözler önüne seren yeni AR-GE araştırması sonuçlandı.
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Açıklanan rekortmenler listesinde savunma sanayii devlerinin gösterdiği üstün performans dikkat çekti.
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Yüksek teknolojiye ve yerli üretime yapılan devasa yatırımlar, ülkenin stratejik gücünü artırırken listenin zirvesini tamamen bu alandaki öncü kuruluşlar domine etti.
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