Ara tatilde bütçe yormayacak 13 etkinlik! VR deneyimi, simülatör, ücretsiz sinema...

İkinci ara tatilin başlamasıyla beraber öğrenciler ve aileler adına cebi yormayacak etkinlikler de gündeme geldi. VR deneyiminden uçuş simülatörüne, ücretsiz sinemadan deniz bisikletine kadar birçok aktivitenin yer aldığı ve düşük maliyetli ya da ücretsiz olarak sunulan 13 farklı etkinliği sizin için derledik.