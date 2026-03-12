Ara tatilde bütçe yormayacak 13 etkinlik! VR deneyimi, simülatör, ücretsiz sinema...
İkinci ara tatil geldi çattı. Pek çok yer, öğrenciler için ücretsiz veya çok az ücretle etkinlikleri duyurdu. Uçuş simülatöründen sandalla geziye, VR deneyiminden deniz bisikletine kadar en uygun etkinlikleri sizler için derledik. İşte İstanbul ücretsiz etkinlik arayanlar için hazırladığımız liste...
İkinci ara tatilin başlamasıyla beraber öğrenciler ve aileler adına cebi yormayacak etkinlikler de gündeme geldi. VR deneyiminden uçuş simülatörüne, ücretsiz sinemadan deniz bisikletine kadar birçok aktivitenin yer aldığı ve düşük maliyetli ya da ücretsiz olarak sunulan 13 farklı etkinliği sizin için derledik.
1 | 15