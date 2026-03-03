Araba alırken marka modelden daha önemli olan detaylar; Ünlü ekspertiz ‘almayın’ diyor
Türkiye’de otomobil sahibi olmak büyük birikimler gerektirdiği için insanlar yatırımlarını doğru yapmaya çalışıyor. Bu noktada satın alınmaması gereken otomobilleri de ünlü ekspertiz sıraladı.
Türkiye’de artan araç fiyatları nedeniyle otomobil alımı önemli bir yatırım kararına dönüştü. Uzmanlar, marka ve modelden önce aracın mekanik durumu, hasar geçmişi ve şasi kontrolünün detaylı incelenmesi gerektiğini vurguluyor.
Ünlü bir ekspertiz firması ise ağır hasarlı, şasi işlem görmüş ve kilometresiyle oynanmış araçlardan kesinlikle uzak durulması gerektiğini belirtti. Yetkililer, alım öncesi kapsamlı ekspertiz raporu alınmasının olası mağduriyetleri önleyeceğine dikkat çekti.
HANGİ TÜR ARAÇLAR ALINMAMALI?
Türkiye genelinde çok sayıda şubesi bulunan pilot_garage’ın sosyal medya hesabında yapılan paylaşımda araçlarda uzak durulması gereken hasar türleri şöyle sıralandı: