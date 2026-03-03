  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Aktüel
  4. Araba alırken marka modelden daha önemli olan detaylar; Ünlü ekspertiz ‘almayın’ diyor

Araba alırken marka modelden daha önemli olan detaylar; Ünlü ekspertiz ‘almayın’ diyor

Türkiye’de otomobil sahibi olmak büyük birikimler gerektirdiği için insanlar yatırımlarını doğru yapmaya çalışıyor. Bu noktada satın alınmaması gereken otomobilleri de ünlü ekspertiz sıraladı.

Araba alırken marka modelden daha önemli olan detaylar; Ünlü ekspertiz ‘almayın’ diyor - Sayfa 1

Türkiye’de artan araç fiyatları nedeniyle otomobil alımı önemli bir yatırım kararına dönüştü. Uzmanlar, marka ve modelden önce aracın mekanik durumu, hasar geçmişi ve şasi kontrolünün detaylı incelenmesi gerektiğini vurguluyor.

1 | 12
Araba alırken marka modelden daha önemli olan detaylar; Ünlü ekspertiz ‘almayın’ diyor - Sayfa 2

Ünlü bir ekspertiz firması ise ağır hasarlı, şasi işlem görmüş ve kilometresiyle oynanmış araçlardan kesinlikle uzak durulması gerektiğini belirtti. Yetkililer, alım öncesi kapsamlı ekspertiz raporu alınmasının olası mağduriyetleri önleyeceğine dikkat çekti.

2 | 12
Araba alırken marka modelden daha önemli olan detaylar; Ünlü ekspertiz ‘almayın’ diyor - Sayfa 3

HANGİ TÜR ARAÇLAR ALINMAMALI?

Türkiye genelinde çok sayıda şubesi bulunan pilot_garage’ın sosyal medya hesabında yapılan paylaşımda araçlarda uzak durulması gereken hasar türleri şöyle sıralandı:

3 | 12
Araba alırken marka modelden daha önemli olan detaylar; Ünlü ekspertiz ‘almayın’ diyor - Sayfa 4

ALTTAN AĞIR DARBE ALAN ARAÇLAR

 

4 | 12