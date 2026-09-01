Araç sahiplerinin parası sanayiye gitmiyor! İşte en sorunsuz 10 atmosferik benzinli motor
Otomobil maliklerini yüksek bakım ve onarım giderlerden kurtaran atmosferik benzinli motorlar belli oldu. İşte dayanıklılığı ve sorunsuz yapısıyla öne çıkan 10 motor!
Araç satın alırken motorun dayanıklılığı, bakım gideri ve uzun ömürlü olması büyük önem arz ediyor. Bilhassa atmosferik benzinli motorlar, daha sade yapıları sayesinde senelerdir sürücülerin gözdesi. İşte Türkiye’de sağlamlığıyla öne çıkan ve kullanıcılarını sanayi masraflarından uzak tutan en sorunsuz 10 atmosferik benzinli motor.
1. HONDA 1.6 i-VTEC (R16) - Puan: 9,5/10 | Kullanıldığı Araçlar: Civic FB7/FC5 | Özellikler: Zincirli yapı, Düşük arıza oranı, Uzun ömür, sessiz çalışma
2. FIAT 1.4 FIRE 16V - Puan: 9,4/10 | Kullanıldığı Araçlar: Egea, Tipo | Özellikler: Basit yapı, Ucuz bakım, Bol yedek parça