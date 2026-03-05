  1. Ekonomim
Aracı kurumlar peş peşe açıkladı; 7 hissenin fiyat beklentisi değişti.

Borsa İstanbul’da işlem gören bazı şirketler için aracı kurumların hedef fiyat güncellemeleri gelmeye devam ediyor. Son değerlendirmelerde 7 hisse senedi için yeni fiyat beklentileri açıklandı.

Analistler, şirketlerin finansal performansı ve piyasa koşullarını dikkate alarak hedef fiyatlarda değişikliğe gitti. Güncellenen raporlar yatırımcıların radarına girdi.

7 ŞİRKETİN HİSSESİ İÇİN ARACI KURUMLAR FİYAT AÇIKLADI

Rota Borsa’nın Matriks ve diğer kaynaklardan derlediği bilgilere göre aracı kurumların fiyat beklentileri şu şekilde:

 

Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. (BIMAS) hisse hedef fiyat 2026

Aracı Kurum Hedef fiyat Tavsiye
HSBC 850,00 TL Al
