Aradaki fark arşa çıktı! Zirveye kimse yaklaşamıyor... İşte en değerli otomobil üreticileri

Dünyanın önde gelen otomobil üreticileri arasındaki değer yarışı sürüyor. Şirketlerin piyasa değerlerine göre hazırlanan sıralamada zirve ile diğer üreticiler arasındaki fark öne çıkarken, listenin ilk sıralarında hangi markaların yer aldığı merak konusu oldu.