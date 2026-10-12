Aradaki fark arşa çıktı! Zirveye kimse yaklaşamıyor... İşte en değerli otomobil üreticileri
Otomotiv sektörünün en değerli firmaları belli oldu. Companiesmarketcap dataları kapsamında hazırlanan listede zirvedeki şirket ile rakipleri arasındaki değer farkı dikkat çekti.
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Dünyanın önde gelen otomobil üreticileri arasındaki değer yarışı sürüyor. Şirketlerin piyasa değerlerine göre hazırlanan sıralamada zirve ile diğer üreticiler arasındaki fark öne çıkarken, listenin ilk sıralarında hangi markaların yer aldığı merak konusu oldu.
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