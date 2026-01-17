Arbitraj: Piyasaların farkından kazanç sağlamak

Arbitrajın işleyişi

Arbitraj üç temel adımda işler. Bunlar; farkın tespiti, işlem yapılması ve fiyatların dengelenmesidir. Önce hangi piyasada fiyat farkı olduğunu belirlemek gerekir. Sonra düşük fiyattan alıp yüksek fiyattan satılır. Bu süreçte varlık aynı anda alınır ve satılır, bu da riski minimuma indirir. Son olarak fiyatlar piyasa dengesi nedeniyle birbirine yaklaşır. Bu mekanizma, arbitrajın hem yatırımcıya kazanç sağladığını hem de piyasaların daha stabil hale gelmesini gösterir.