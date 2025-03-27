Arka Sokaklar dizisine bomba transfer. Kartlar yeniden dağıtılacak
Türk dizi tarihinin en uzun soluklu yapımı Arka Sokaklar'a taze kan geliyor. Seyirci şimdiden heyecanlandı
Kanal D ekranlarının reyting canavarı dizisi Arka Sokaklar'a 19. sezonunda Yasemin Allen sürprizi geliyor. Milyonları ekran başına toplayan dizinin reytinglerinin bu şekilde devam etmesi halinde 20. sezonu da görecek. Bu arada sürpriz bir polis rolüyle diziye katılacak Yasemin Allen'in de uzun soluklu olması bekleniyor.
Arka Sokaklar, ilk bölümü bundan tam 19 sene önce yayınlanan, Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu polisiye dizilerinden biridir. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube’de görev yapan tecrübeli bir ekibin suçla mücadelesini ele alan yapım, aksiyon ve dramı bir arada sunar. Başrollerinde Zafer Ergin, Şevket Çoruh ve Özgür Ozan gibi isimler yer almış, yıllar içinde kadrosunda birçok değişiklik meydana gelmiştir. Gerçek olaylardan kurgulanan hikâyeleri, aile sıcaklığında ekip ruhu ve hareketli yapısıyla geniş bir izleyici kitlesine maliktir.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Yasemin Allen fenomen dizinin yeni transferi oldu. Aksiyon konusundaki başarılı performansıyla da tanınan Yasemin Allen’ın sürpriz bir polis rolüyle ekibe katılacağı kulislerde konuşuluyor.