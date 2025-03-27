Arka Sokaklar dizisine bomba transfer. Kartlar yeniden dağıtılacak

Arka Sokaklar, ilk bölümü bundan tam 19 sene önce yayınlanan, Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu polisiye dizilerinden biridir. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube’de görev yapan tecrübeli bir ekibin suçla mücadelesini ele alan yapım, aksiyon ve dramı bir arada sunar. Başrollerinde Zafer Ergin, Şevket Çoruh ve Özgür Ozan gibi isimler yer almış, yıllar içinde kadrosunda birçok değişiklik meydana gelmiştir. Gerçek olaylardan kurgulanan hikâyeleri, aile sıcaklığında ekip ruhu ve hareketli yapısıyla geniş bir izleyici kitlesine maliktir.