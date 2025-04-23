Arka Sokaklar dizisine Hakan Altıner dahil oldu! Hakan Altıner kimdir?
Arka Sokaklar dizisine Hakan Altıner dahil oldu. Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu olan Hakan Altıner dizide ekibin düşmanı Haldun karakterini canlandıracak. Peki, Hakan Altıner kimdir? Hakan Altıner hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…
Hakan Altıner kimdir?
9 Mayıs 1952 tarihinde İstanbul’da doğan Hakan Altıner Türk tiyatro, reklam, sinema ve dizi oyuncusudur.
Hakan Altıner, 9 Mayıs 1952 tarihinde İstanbul'da doğdu. İstanbul Erkek Lisesinden mezun olduktan sonra, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve İstanbul Belediye Konservatuvarı Tiyatro Bölümünü bitirdi. 1974 yılında Kent Oyuncuları (Kenter Tiyatrosu'nda) oyunculuk yapmaya başladı.
Oyunculuk yaparken aynı zamanda İstanbul Belediye Konservatuvarı'nda öğretim üyeliği yaptı. Hakan Altıner, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nda beş yıl süreyle müdür olarak görevini yerine getirirken, aynı zamanda rejisörlük de yaptı.
Altıner, Beşiktaş Belediyesi Akatlar Kültür Merkezinde beş yıl süreyle genel sanat yönetmenliği görevini yerine getirdi. 2003 yılında, Şehir Tiyatroları'ndan kendi isteğiyle emekli oldu.
2001 yılında İpek Kadılar Altıner ile kurdukları Tiyatro Kedi'de sanat yönetmenliği, rejisörlük ve oyunculuk yapmaktadır.
Hakan Altıner hangi dizi ve filmlerde rol almıştır?
Diziler
Kurtuluş
Olacak O Kadar 1986
Yaz Evi 1993
Köstebek 1999
Hicran
Can Dostum 1999
Hayat Bilgisi 2003
Selena 2006
Adanalı 2008
Nuri 2011
Ne Münasebet 2015
İstanbullu Gelin 2017
Kimse Bilmez 2019
Maraşlı 2021
Kahraman Babam 2021
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