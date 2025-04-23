Arka Sokaklar dizisine Hakan Altıner dahil oldu! Hakan Altıner kimdir?

Oyunculuk yaparken aynı zamanda İstanbul Belediye Konservatuvarı'nda öğretim üyeliği yaptı. Hakan Altıner, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nda beş yıl süreyle müdür olarak görevini yerine getirirken, aynı zamanda rejisörlük de yaptı.