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  4. Arka Sokaklar dizisine Hakan Altıner dahil oldu! Hakan Altıner kimdir?

Arka Sokaklar dizisine Hakan Altıner dahil oldu! Hakan Altıner kimdir?

Arka Sokaklar dizisine Hakan Altıner dahil oldu. Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu olan Hakan Altıner dizide ekibin düşmanı Haldun karakterini canlandıracak. Peki, Hakan Altıner kimdir? Hakan Altıner hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…

Arka Sokaklar dizisine Hakan Altıner dahil oldu! Hakan Altıner kimdir? - Sayfa 1

Hakan Altıner kimdir?

9 Mayıs 1952 tarihinde İstanbul’da doğan Hakan Altıner Türk tiyatro, reklam, sinema ve dizi oyuncusudur.

Hakan Altıner, 9 Mayıs 1952 tarihinde İstanbul'da doğdu. İstanbul Erkek Lisesinden mezun olduktan sonra, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve İstanbul Belediye Konservatuvarı Tiyatro Bölümünü bitirdi. 1974 yılında Kent Oyuncuları (Kenter Tiyatrosu'nda) oyunculuk yapmaya başladı.

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Arka Sokaklar dizisine Hakan Altıner dahil oldu! Hakan Altıner kimdir? - Sayfa 2

Oyunculuk yaparken aynı zamanda İstanbul Belediye Konservatuvarı'nda öğretim üyeliği yaptı. Hakan Altıner, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nda beş yıl süreyle müdür olarak görevini yerine getirirken, aynı zamanda rejisörlük de yaptı.

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Arka Sokaklar dizisine Hakan Altıner dahil oldu! Hakan Altıner kimdir? - Sayfa 3

Altıner, Beşiktaş Belediyesi Akatlar Kültür Merkezinde beş yıl süreyle genel sanat yönetmenliği görevini yerine getirdi. 2003 yılında, Şehir Tiyatroları'ndan kendi isteğiyle emekli oldu.

2001 yılında İpek Kadılar Altıner ile kurdukları Tiyatro Kedi'de sanat yönetmenliği, rejisörlük ve oyunculuk yapmaktadır.

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Arka Sokaklar dizisine Hakan Altıner dahil oldu! Hakan Altıner kimdir? - Sayfa 4

Hakan Altıner hangi dizi ve filmlerde rol almıştır?

Diziler

Kurtuluş

Olacak O Kadar 1986

Yaz Evi 1993

Köstebek 1999

Hicran

Can Dostum 1999

Hayat Bilgisi 2003

Selena 2006

Adanalı 2008

Nuri 2011

Ne Münasebet 2015

İstanbullu Gelin 2017

Kimse Bilmez 2019

Maraşlı 2021

Kahraman Babam 2021

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