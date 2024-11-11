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  4. Arka Sokaklar dizisine Yosi Mizrahi konuk oluyor! Yosi Mizrahi kimdir?

Arka Sokaklar dizisine Yosi Mizrahi konuk oluyor! Yosi Mizrahi kimdir?

Arka Sokaklar dizisine Yosi Mizrahi konuk oluyor. Dizi, sinema ve tiyatro oyuncusu olan Yosi Mizrahi dizide ekibin yeni düşmanını canlandıracak. Peki, Yosi Mizrahi kimdir? Yosi Mizrahi hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…

Arka Sokaklar dizisine Yosi Mizrahi konuk oluyor! Yosi Mizrahi kimdir? - Sayfa 1

Yosi Mizrahi kimdir?

2 Ekim 1971 yılında İstanbul’da doğan Yusuf (Yosi) Mizrahi, Yahudi kökenli Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur.

Sanat hayatına tiyatro ile başlayan Yosi Mizrahi, Dormen Tiyatrosu, Espri.Standartları.Enstitüsü.Kurumu, Tiyatrokare gibi topluluklarda çalıştı.

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Arka Sokaklar dizisine Yosi Mizrahi konuk oluyor! Yosi Mizrahi kimdir? - Sayfa 2

1994 yılında ilk kez kamera karşısına geçen sanatçı; sinema ve dizi filmler dışında, reklam filmleriyle adını duyurdu. Mizrahi, çeşitli televizyon kanallarında program sunuculuğu da yaptı.

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Arka Sokaklar dizisine Yosi Mizrahi konuk oluyor! Yosi Mizrahi kimdir? - Sayfa 3

Yosi Mizrahi hangi dizi ve filmlerde rol almıştır?

Sinema 

Uçuş 811

Kin

Şeytan İcadı

Öldür Beni Sevgilim

Nereden Nereye

Ali Baba ve 7 Cüceler

Detay

N'apcaz Şimdi?

Bir Aylak Adam

Bana Bir Soygun Yaz

Aşk Geliyorum Demez

40

Yıldız Tepe

Eylül Fırtınası

Eşkıya

Kısa film

Şeysimtangemi

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Arka Sokaklar dizisine Yosi Mizrahi konuk oluyor! Yosi Mizrahi kimdir? - Sayfa 4

Dizileri

Mahsun J

Üniversdeli

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

Filinta

Nerde O Yeminler

Kaçak

Görüş Günü Kadınları

Umutsuz Ev Kadınları

Küçük Sırlar

Çılgın Kanal

Kolay Gelsin

Dedektif Biraderler

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