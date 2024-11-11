Arka Sokaklar dizisine Yosi Mizrahi konuk oluyor! Yosi Mizrahi kimdir?
Arka Sokaklar dizisine Yosi Mizrahi konuk oluyor. Dizi, sinema ve tiyatro oyuncusu olan Yosi Mizrahi dizide ekibin yeni düşmanını canlandıracak. Peki, Yosi Mizrahi kimdir? Yosi Mizrahi hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…
Yosi Mizrahi kimdir?
2 Ekim 1971 yılında İstanbul’da doğan Yusuf (Yosi) Mizrahi, Yahudi kökenli Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur.
Sanat hayatına tiyatro ile başlayan Yosi Mizrahi, Dormen Tiyatrosu, Espri.Standartları.Enstitüsü.Kurumu, Tiyatrokare gibi topluluklarda çalıştı.
1994 yılında ilk kez kamera karşısına geçen sanatçı; sinema ve dizi filmler dışında, reklam filmleriyle adını duyurdu. Mizrahi, çeşitli televizyon kanallarında program sunuculuğu da yaptı.
Yosi Mizrahi hangi dizi ve filmlerde rol almıştır?
Sinema
Uçuş 811
Kin
Şeytan İcadı
Öldür Beni Sevgilim
Nereden Nereye
Ali Baba ve 7 Cüceler
Detay
N'apcaz Şimdi?
Bir Aylak Adam
Bana Bir Soygun Yaz
Aşk Geliyorum Demez
40
Yıldız Tepe
Eylül Fırtınası
Eşkıya
Kısa film
Şeysimtangemi