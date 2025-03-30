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  4. Arka Sokaklar'da ekip dağılıyor bir dönem kapanıyor. Veda edeceğini resmen duyurdu

Arka Sokaklar'da ekip dağılıyor bir dönem kapanıyor. Veda edeceğini resmen duyurdu

Kanal D ekranlarında 19 sezondur devam eden Arka Sokaklar dizisinde beklenmedik bir ayrılık yaşanacak

Arka Sokaklar'da ekip dağılıyor bir dönem kapanıyor. Veda edeceğini resmen duyurdu - Sayfa 1

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizisinde reyting oranları arzu edildiği gibi devam ederken flaş bir ayrılık yaşanacağı öğrenildi. Bu ayrılık haberi hayranları adeta yıktı.

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Arka Sokaklar'da ekip dağılıyor bir dönem kapanıyor. Veda edeceğini resmen duyurdu - Sayfa 2

Geçtiğimiz günlerde dizinin daha da hareketlenmesi adına ekibi genç bir kadın polisin katılacağını duyurmuştuk. Bu ismin Yasemin Allen olacağını açıklamıştık.

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Arka Sokaklar'da ekip dağılıyor bir dönem kapanıyor. Veda edeceğini resmen duyurdu - Sayfa 3

Ancak bu güzel haberin yankıları henüz devam ederken üzücü bir haber geldi. Dizinin ilk sezonundan itibaren kadroda bulunan ve Aylim Komiser karakterini canlandıran Özlem Çınar'ın diziye veda edeceği açıklandı.

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Arka Sokaklar'da ekip dağılıyor bir dönem kapanıyor. Veda edeceğini resmen duyurdu - Sayfa 4

SON KEZ KAMERA KARŞISINDA

Magazin Gazetecisi Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Özlem Çınar’ın hikayesi bittiği için diziden ikinci kez ayrılacağı öğrenildi. Çınar, 710. bölümde fenomen dizide son kez kamera karşısına geçecek.

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