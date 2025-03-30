Arka Sokaklar'da ekip dağılıyor bir dönem kapanıyor. Veda edeceğini resmen duyurdu
Kanal D ekranlarında 19 sezondur devam eden Arka Sokaklar dizisinde beklenmedik bir ayrılık yaşanacak
Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizisinde reyting oranları arzu edildiği gibi devam ederken flaş bir ayrılık yaşanacağı öğrenildi. Bu ayrılık haberi hayranları adeta yıktı.
Geçtiğimiz günlerde dizinin daha da hareketlenmesi adına ekibi genç bir kadın polisin katılacağını duyurmuştuk. Bu ismin Yasemin Allen olacağını açıklamıştık.
Ancak bu güzel haberin yankıları henüz devam ederken üzücü bir haber geldi. Dizinin ilk sezonundan itibaren kadroda bulunan ve Aylim Komiser karakterini canlandıran Özlem Çınar'ın diziye veda edeceği açıklandı.