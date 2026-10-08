Arsa yatırımı için gelecek vadeden 10 bölge ; Yatırım skoru 79 ile 88 arasında değişiyor.
Türkiye’de hala arsa ve tarla yatırımı için birçok il gelecek vadediyor. Yatırım yapmak isteyenler ise özellikle son bir yıldaki değişim ve yatırım skoruna dikkat ederek araştırma yapıyor.
Türkiye’de arsa yatırımı yapmak isteyenler için bazı bölgeler yatırım potansiyeliyle öne çıkıyor. Güncel gayrimenkul verilerinde; ulaşım yatırımları, yeni yerleşim alanları, sanayi ve lojistik gelişimi ile sınırlı arsa arzı dikkat çekiyor.
Uzman analizlerine göre bu bölgelerdeki gelişim, orta ve uzun vadede arsa değerlerinin desteklenebileceğine işaret ediyor. Ancak yatırım kararı öncesinde imar durumu, tapu ve altyapı koşulları mutlaka incelenmeli.
İşte Türkiye genelinde Endeksa verilerine göre yatırım skoru yüksek olan ve yatırımcı çeken bazı bölgeler: