Artık listede sadece THY yok... Dünyanın en değerli 40 havayolu şirketinde bir TÜRK daha var

Küresel havacılık sektörünün en değerli şirketleri listesinde Türkiye’den dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Companiesmarketcap verilerine göre Türk Hava Yolları (THY), 9,66 milyar dolarlık piyasa değeriyle dünyanın en değerli 15. havayolu şirketi olarak yerini korurken, listeye bir başka Türk şirketi daha girmeyi başardı. Pegasus Havayolları da ilk 40 şirket arasında kendine yer bularak Türkiye’nin havacılıkta küresel ölçekteki yükselişini bir kez daha ortaya koydu.