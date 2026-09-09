ASELS, TUPRS, SASA, THYAO, FROTO… En fazla yatırımcısı olan 20 şirket açıklandı.
Borsa İstanbul’da yatırımcısı en yüksek olan hisseler belli oldu. Zirve şaşırtmazken halka arz süreci yakın zamanda olan şirketler dikkat çekti.
Borsa İstanbul’da en geniş yatırımcı kitlesine sahip şirketlerin güncel listesi netleşti. Zirvedeki köklü sanayi ve havacılık devleri liderliğini korurken, yakın dönemde gerçekleşen halka arzların bireysel yatırımcı ilgisini hızla çekmesi tablodaki en dikkat çekici gelişme oldu.
Sermaye piyasalarında artan bireysel katılım, dev şirketlerin yanı sıra borsaya yeni adım atan markaların da tabana yayılma hızını artırdığını gösteriyor.
BIST100’ÜN EN FAZLA YATIRIMCISINA SAHİP 20 ŞİRKETİ
Rota Borsa’da derlenen bilgiye göre Borsa İstanbul’da en fazla yatırımcı sayısına sahip şirketler şöyle sıralandı: