ASELSAN 75 farklı pozisyonda işe alım yapacak! Başvuru tarihleri belli oldu... KPSS şartı aranmıyor

Savunma sanayii alanında Türkiye’nin en önemli kuruluşlarından biri olan ASELSAN, 2026 yılı için geniş kapsamlı bir işe alım sürecini başlattı. Mühendislikten teknisyenliğe, destek birimlerinden farklı uzmanlık alanlarına kadar toplam 75 pozisyonda istihdam sağlanacak. KPSS şartının aranmadığı ilan, özellikle genç profesyoneller ve yeni mezunlar için önemli bir fırsat olarak öne çıkarken, başvuru sürecine ilişkin detaylar da adaylar tarafından yakından takip ediliyor.