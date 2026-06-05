ASELSAN ile farkı azalttı! En değerli Türk şirketleri belli oldu... Zirvede kıyasıya yarış var
Companiesmarketcap verilerine göre piyasa değeri bakımından en değerli yerli şirketler listesinde sıralamalar güncellendi. ASELSAN zirvedeki yerini korudu ancak 5 milyar dolarlık bir değer kaybı yaşadı. Dev sanayi savunma şirketi geçtiğimiz hafta 40 milyar dolarları görmüştü ancak bu haftanın son gününde 35 milyar dolarlara geriledi. İkinci ile fark kapanmaya başladı. İşte en değerli Türk şirketleri
Borsadaki gel gitler ve global piyasalardaki dinamikler, Türkiye'nin en değerli firmaları sıralamasında dengeleri değiştirdi. ASELSAN liderliğini sürdürse de piyasa değerindeki gerileme nedeniyle zirvedeki avantajının bir kısmını kaybetti. İkinci sıradaki şirket ise aradaki farkı azaltarak rekabeti kızıştırdı.
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