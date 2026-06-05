ASELSAN ile farkı azalttı! En değerli Türk şirketleri belli oldu... Zirvede kıyasıya yarış var

Borsadaki gel gitler ve global piyasalardaki dinamikler, Türkiye'nin en değerli firmaları sıralamasında dengeleri değiştirdi. ASELSAN liderliğini sürdürse de piyasa değerindeki gerileme nedeniyle zirvedeki avantajının bir kısmını kaybetti. İkinci sıradaki şirket ise aradaki farkı azaltarak rekabeti kızıştırdı.