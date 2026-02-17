ASELSAN personel alımına devam ediyor! Onlarca açık pozisyon var... İşte alımı süren açık kadrolar
30 milyar doları geçen piyasa değeri ile Türkiye'nin en değerli ikinci şirketi konumunda bulunan ASELSAN, çok sayıda yeni ve açık pozisyon duyurdu. ASELSAN personel alımı açık kadroları sizler için haberimizde derledik.
Türkiye'nin verdiği beyin göçünü tersine çevirmeyi başaran şirketlerin başında gelen ASELSAN, büyümesini sürdürmek adına yeni iş kollarında personel alımlarına devam ediyor. Bu çerçevede ASELSAN onlarca açık ve yeni pozisyonu açıkladı. İşte ASELSAN personel alımı için başvurabileceğiniz o kadrolar
1 | 58