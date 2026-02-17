  1. Ekonomim
30 milyar doları geçen piyasa değeri ile Türkiye'nin en değerli ikinci şirketi konumunda bulunan ASELSAN, çok sayıda yeni ve açık pozisyon duyurdu. ASELSAN personel alımı açık kadroları sizler için haberimizde derledik.

ASELSAN personel alımına devam ediyor! Onlarca açık pozisyon var... İşte alımı süren açık kadrolar

Türkiye'nin verdiği beyin göçünü tersine çevirmeyi başaran şirketlerin başında gelen ASELSAN, büyümesini sürdürmek adına yeni iş kollarında personel alımlarına devam ediyor. Bu çerçevede ASELSAN onlarca açık ve yeni pozisyonu açıkladı. İşte ASELSAN personel alımı için başvurabileceğiniz o kadrolar

İş Geliştirme ve Pazarlama Destek Uzmanı

İş Geliştirme ve Pazarlama Destek Uzmanı

Program Kalite Mühendisi

Program Kalite Mühendisi

İHA Önleme Sistem Mühendisi

İHA Önleme Sistem Mühendisi

