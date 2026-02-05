ASELSAN'ı, BAYKAR'ı,TUSAŞ'ı geride bıraktı... 2025'in savunma ihracat şampiyonu herkesi şaşırttı
Son yıllarda Türkiye, savunma sanayi alanındaki gelişimini sürdürüyor. Bu gelişim rakamlara ve dolayısıyla da ihracata yansıyor. Ancak 2025 yılında beklenenin ötesinde bir firma liderlik koltuğuna oturdu. BAYKAR'ı, ASELSAN'ı, TUSAŞ'ı geride bırakarak bunu başardı. İşte 2025 yılının savunma ihracat şampiyonu:
2025 yılında Türkiye’nin savunma sanayi ihracat tablosu ezber bozdu; alışılmış devlerin önüne geçen sürpriz bir firma, ihracat şampiyonluğu koltuğuna oturarak sektörde dengeleri değiştirdi.
1 | 12