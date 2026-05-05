ASELSAN'ın değeri 2 trilyonu aştı! En yakın rakibine fark attı! İşte en değerli 42 şirket
Borsa İstanbul’da savunma sanayii rüzgârı esiyor. ASELSAN’ın piyasa değeri 2 trilyon lirayı geçerek dikkat çekerken, firma en yakın rakibine de açık ara fark attı. Companiesmarketcap verilerine göre Türkiye’nin en değerli firmaları listesinde zirve tekrardan şekillendi.
Türkiye’nin en değerli şirketleri sıralamasında yeni tablo ortaya çıktı. Global anlamda piyasa değeri datalarını paylaşan Companiesmarketcap’in güncel listesine göre ASELSAN, 2 trilyon liranın üzerindeki piyasa değeriyle zirvedeki yerini güçlendirdi. Savunma sanayiindeki yükselişini borsaya da taşıyan şirket, en yakın rakibiyle arasındaki farkı açarken ilk 42 listesinde bankacılık, enerji, havacılık ve perakende alanlarından dev şirketler de ön plana çıktı.