Askeri güç sıralamasında denge değişti! İşte 2026'da dünyanın en güçlü 10 ordusu
Türk Ordusu NATO tatbikatı kapsamında Almanya'da adeta şov yaptı. NATO'nun gerçek bir ordusu var yorumları son günlerin en çok duyulan söylemi. Peki Türk Ordusu, 2026 yılında en güçlü ordular arasında kendine nerede yer buluyor. İşte Global Firepower tarafından yapılan araştırmaya göre 2026 yılının en iyi 10 ordusu
Küresel askeri değerlendirme kuruluşu Global Firepower, ülkelerin savunma kapasitesini mercek altına alan güncel raporunu paylaştı. Askeri güç sıralaması; teknolojik üstünlükten savunma bütçesine, aktif personel sayısından lojistik kabiliyetlere kadar pek çok sayıda unsur üzerinden şekillendi. Global dengeleri yakından ilgilendiren liste, orduların sahadaki gücünü ve stratejik kapasitesini bir kez daha ortaya koydu. İşte 2026'da dünyanın en güçlü 10 ordusu