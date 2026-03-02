Askeri savunma harcamalarında 997 milyar dolarla zirvede! Sıralamada Türkiye ve İran da var
Global savunma planları tekrardan şekillenirken, askeri harcamalar da olağanüstü seviyelere erişti. Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) Military Expenditure verilerine göre savunma bütçesinde 997 milyar dolarlık harcamayla zirvede bulunan ABD’nin ardından birçok ülke listede yerini aldı. Türkiye ve İran’ın sıralamadaki konumu da dikkat çekti. İşte askeri savunmaya en fazla kaynak ayıran 20 ülke…