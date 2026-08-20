Asla işsiz kalmıyorlar ve kazançları yüksek; Yapay zekaya meydan okuyan 10 meslek…
İngiltere merkezli yayın yapan The Telegraph gazetesi yapay zekanın ortadan kaldıramayacağı 10 meslek grubunu açıkladı.
Yapay zekanın hızla yaygınlaşması birçok sektörde istihdam kaygılarını artırırken, uzmanlar insan dokunuşunun vazgeçilmezliğini vurguluyor.
The Telegraph tarafından yayımlanan güncel analiz, otomasyon dalgasına karşı direnç gösteren stratejik alanları gün yüzüne çıkardı.
Teknolojik dönüşümün merkezinde dahi, doğrudan duygusal zeka, kriz yönetimi, fiziksel müdahale ve karmaşık karar alma becerisi gerektiren uzmanlıkların yerini algoritmaların alamayacağı öngörülüyor.