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  4. Asla işsiz kalmıyorlar ve kazançları yüksek; Yapay zekaya meydan okuyan 10 meslek…

Asla işsiz kalmıyorlar ve kazançları yüksek; Yapay zekaya meydan okuyan 10 meslek…

İngiltere merkezli yayın yapan The Telegraph gazetesi yapay zekanın ortadan kaldıramayacağı 10 meslek grubunu açıkladı.

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Asla işsiz kalmıyorlar ve kazançları yüksek; Yapay zekaya meydan okuyan 10 meslek… - Sayfa 1

Yapay zekanın hızla yaygınlaşması birçok sektörde istihdam kaygılarını artırırken, uzmanlar insan dokunuşunun vazgeçilmezliğini vurguluyor.

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Asla işsiz kalmıyorlar ve kazançları yüksek; Yapay zekaya meydan okuyan 10 meslek… - Sayfa 2

The Telegraph tarafından yayımlanan güncel analiz, otomasyon dalgasına karşı direnç gösteren stratejik alanları gün yüzüne çıkardı.

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Asla işsiz kalmıyorlar ve kazançları yüksek; Yapay zekaya meydan okuyan 10 meslek… - Sayfa 3

Teknolojik dönüşümün merkezinde dahi, doğrudan duygusal zeka, kriz yönetimi, fiziksel müdahale ve karmaşık karar alma becerisi gerektiren uzmanlıkların yerini algoritmaların alamayacağı öngörülüyor.

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Asla işsiz kalmıyorlar ve kazançları yüksek; Yapay zekaya meydan okuyan 10 meslek… - Sayfa 4

İşte yapay zeka ile başa çıkabilecek 10 meslek:

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