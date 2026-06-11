Aşure geleneğine bütçe dostu destek: BİM’den 16 Haziran Salı günü dev kampanya!
Aşure geleneğine bütçe dostu destek: BİM’den 16 Haziran Salı günü dev kampanya!
BİM, 16 Haziran Salı günü mutfaklarda geleneksel lezzetleri hazırlamak isteyenler için aşurelik malzemeleri kapsayan özel aktüel kataloğunu satışa sunuyor. BİM; yüksek kaliteli aşurelik buğday, haşlanmış bakliyatlar, kuş üzümü, karanfil, dolmalık fıstık, kuru incir gibi temel erzak maddelerini çok avantajlı fiyatlarla raflarına taşıyor. Aşure yapımında ihtiyaç duyulan malzemelerde net indirimler sunan bu dönemsel kampanya, bütçesini zorlamadan hazırlık yapmak isteyen aileler için kaçırılmayacak fırsatlar oluşturuyor.
EMİN DANA KANGAL SUCUK 500 G
Fiyat: 299 TL
1 | 98
2 | 98
3 | 98
4 | 98
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