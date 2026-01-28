Asya kıtasının en yüksek aktarmaya sahip 10 havalimanı açıklandı! İstanbul büyük fark attı

Kıtalar arası hava trafiğinin kalbi Asya’da atarken, küresel uçuş ağının en kritik geçiş noktaları da netleşti. Dubai ve Seul gibi dev merkezleri geride bırakan İstanbul Havalimanı, Avrupa, Amerika ve Afrika’yı Asya üzerinden birbirine bağlayan en güçlü aktarma üssü olarak öne çıktı.