Asya kıtasının en yüksek aktarmaya sahip 10 havalimanı açıklandı! İstanbul büyük fark attı
Asya kıtasında en fazla aktarma bağlantısına sahip havalimanları belli oldu. 2025 verilerine göre İstanbul Havalimanı, 82 bin 700’ü aşan bağlantı sayısıyla rakiplerine açık ara fark atarak listenin zirvesine yerleşti.
Kıtalar arası hava trafiğinin kalbi Asya’da atarken, küresel uçuş ağının en kritik geçiş noktaları da netleşti. Dubai ve Seul gibi dev merkezleri geride bırakan İstanbul Havalimanı, Avrupa, Amerika ve Afrika’yı Asya üzerinden birbirine bağlayan en güçlü aktarma üssü olarak öne çıktı.
