ATV CANLI İZLE: 13 Kasım Müge Anlı Canlı İzle

Diğer yanda ise Rabia var. 2 çocuğunu bırakarak başka bir adama kaçan Rabia, tüm ailesini merakta bıraktı. Bunun üzerine anne Seher çareyi Müge Anlı’da ararken, kısa süre içinde Rabia annesine ulaşarak stüdyoya geldi.