ATV CANLI İZLE: MÜGE ANLI CANLI İZLE 19 KASIM 2024
Hafta içi her gün izleyicisiyle buluşan Müge Anlı, bu Salı da kaldığı yerden devam ediyor. ATV ekranlarında yayınlanan program, her gün birbirinden farklı konuları ele alıyor. İşte ATV canlı izleme, Müge Anı canlı izle- 19 Kasım 2024.
ATV canlı yayın ve frekans bilgileri izleyiciler tarafından merak ediliyor. 19 Kasım Salı günü "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programını canlı izlemek isteyenler, nasıl izleyebileceklerini araştırıyor. "Müge Anlı ile Tatlı Sert" son bölümde neler oldu? ATV canlı yayın izleme linkine nasıl ulaşılır? İşte 19 Kasım 2024 Müge Anlı canlı izleme…
MÜGE ANLI CANLI YAYIN
Frekans bilgisi şöyle:
Frekans : 12053 Mhz
Symbol Rate : 27500
FEC : 5/6
Pol : Yatay (Horizontal)
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