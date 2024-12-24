ATV final tuşuna bastı. Dev bütçeli dizi ekranlara veda ediyor oyunculara açıklandı

Geçtiğimiz sezon dizi reytinglerinde Show TV ve Star TV'nin gerisinde kalan ATV, yeni yayın dönemine Holding isimli dizisiyle iddialı bir giriş yapmıştı. Usta isimlerin bir araya geldiği dizi için 'efsaneleşecek' şeklinde yorumlar bile yapılmıştı.