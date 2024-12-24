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  4. ATV final tuşuna bastı. Dev bütçeli dizi ekranlara veda ediyor oyunculara açıklandı

ATV final tuşuna bastı. Dev bütçeli dizi ekranlara veda ediyor oyunculara açıklandı

ATV'nin yeni yayın dönemine damga vurması beklenen dizisi beklentileri karşılayamadı. Kanal yönetimi final tuşuna bastı. Karar oyunculara da tebliğ edildi

ATV final tuşuna bastı. Dev bütçeli dizi ekranlara veda ediyor oyunculara açıklandı - Sayfa 1

Geçtiğimiz sezon dizi reytinglerinde Show TV ve Star TV'nin gerisinde kalan ATV, yeni yayın dönemine Holding isimli dizisiyle iddialı bir giriş yapmıştı. Usta isimlerin bir araya geldiği dizi için 'efsaneleşecek' şeklinde yorumlar bile yapılmıştı.

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ATV final tuşuna bastı. Dev bütçeli dizi ekranlara veda ediyor oyunculara açıklandı - Sayfa 2

Ancak beklenen ile karşılaşılan aynı olmadı. Yayınlandığı ilk günden bugüne kadar 4 bölümü geride brakan 'Holding' dizisi reyting sıralamasında istediği yeri bir türlü alamadı.

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ATV final tuşuna bastı. Dev bütçeli dizi ekranlara veda ediyor oyunculara açıklandı - Sayfa 3

ATV'nin 4 bölümdür dikkatle takip ettiği Holding dizisi için final kararı verdiği öğrenildi. Dizi yalnızca reyting sıralamalarında değil, sosyal medya platformları üzerinde de etki gösteremedi.

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ATV final tuşuna bastı. Dev bütçeli dizi ekranlara veda ediyor oyunculara açıklandı - Sayfa 4

Hal böyle olunca son kez toplanan ATV yönetimi, Limon Yapım imzalı dizi için final kararı aldı. Önemli oyuncuları bir araya getiren dizinin 4. bölümde final yapacağı öğrenildi.

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