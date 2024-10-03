ATV'de final depremi. Dev kadroyla yola çıkmıştı - Erken final kararı geldi
Yeni yayın döneminin başlamasıyla birlikte final haberleri de art arda gelmeye başladı. ATV büyük yara aldı
Geçtiğimiz yayın döneminde Bahar, Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti gibi dizilerle rekabet içerisine giremeyen ATV, yeni yayın döneminde usta yönetmen Osman Sınav ile anlaşmıştı.
Ancak ATV ile Osman Sınav birlikteliği de çok uzun sürmedi. Reyting sıralamasında istediği sonucu bir türlü alamayan 'Kör Nokta' son kurban oldu. Ekranlarda sadece 4 bölüm yer alan yapım için erken final kararı alındı
Eylül ayından itibaren başlayan yeni yayın dönemiyle piyasaya onlarca dizi giriş yaptı. Dev bütçeler ve kadrolar bu yayın döneminde dikkat çekti. Bu yapımlardan biride ATV ekranlarında yayınlanmaya başlayan Kör Nokta dizisiydi.
Rakiplerinin çok gerisinde kalan ve reyting sıralamasında istediği sonucu bir türlü alamayan Kör Nokta dizisi, 4. bölümde final yapacak. Dev kadrosunun yanı sıra yönetmen koltuluğunda oturan Osman Sınav içinde bu karar şok etkisi yarattı.