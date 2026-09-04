Avrupa seyahatinde telefonunuzda olmazsa olmaz 22 uygulama; Tren, harita, çeviri, feribot ve nicesi
Avrupa seyahatini daha basit ve problemsiz hale getiren tren, harita, çeviri, konaklama ve ödeme uygulamalarını bir araya getirdik. Bu uygulamalar gezinizi daha da güzel hale getirecek.
Bilet satın almaktan yol tarifi bulmaya, yabancı dil problemini çözmekten masrafları paylaşmaya kadar pek çok işlem artık telefondan saniyeler içinde yapılabiliyor. Avrupa turuna çıkmadan önce telefonunuzda bulunması gereken 22 uygulamayı sıraladık.
Skyscanner: Tarihleriniz esnek ve bütçeniz sınırlıysa, Avrupa
içindeki uçuşları farklı güzergâh ve fiyat seçenekleriyle
hızlıca karşılaştırmanızı sağlayan kullanışlı bir seçenek.
Flighty: Sık uçan yolcular için geliştirilen Flighty, canlı
uçuş takibi, hızlı bildirimler ve olası gecikmelere ilişkin
erken uyarılarla seyahat sürecini yakından takip sağlıyor.