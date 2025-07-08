Avrupa ülkelerinde müslüman nüfus oranı açıklandı! İşte Türkiye'den sonra gelen ülke

Avrupa ülkelerindeki müslüman nüfusu oranı CIA Factbook tarafından yapılan araştırmanın sonucuna göre açıklandı. Buna göre müslüman nüfusu en fazla olan 23 Avrupa ülkesi belli oldu. Türkiye ilk sırada kalırken oranlar pek çok kişi için şaşırtıcı oldu. İşte Avrupa ülkelerindeki nüfus oranı: