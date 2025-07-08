Avrupa ülkelerinde müslüman nüfus oranı açıklandı! İşte Türkiye'den sonra gelen ülke
CIA Factbook tarafından açıklanan verilere göre Avrupa'daki müslüman oranları açıklandı. Türkiye ilk sıradaki yerini korurken ikinci ülke şaşırttı
Avrupa ülkelerindeki müslüman nüfusu oranı CIA Factbook tarafından yapılan araştırmanın sonucuna göre açıklandı. Buna göre müslüman nüfusu en fazla olan 23 Avrupa ülkesi belli oldu. Türkiye ilk sırada kalırken oranlar pek çok kişi için şaşırtıcı oldu. İşte Avrupa ülkelerindeki nüfus oranı:
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