Avrupa’da en çok büyükbaş ve küçükbaş hayvana sahip ülkeler açıklandı: Türkiye bakın kaçıncı sırada

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) datalarından elde edilen bilgilere göre, Türkiye, 2024 senesinde AB ülkeleriyle karşılaştırıldığında hem küçükbaş hem de büyükbaş hayvan varlığında birinci sıraya oturdu. Anadolu Ajansı tarafından açıklanan listeye göre büyükbaş ve küçükbaş hayvan sayıları şöyle: