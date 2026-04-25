Avrupa’da en çok hangi yakıt kullanılıyor? Zirve benzin 2-3 şaşırtıyor!
Otomobil sahipleri artık dizel araçlardan uzaklaşarak benzinli ve elektrikli modellere yöneliyor. Bu durum akaryakıt türüne göre kullanılan araçların sayısında değişikliğe yol açıyor.
Avrupa otomobil pazarında dizel dönemi resmen kapanırken, liderlik koltuğu el değiştirdi. ACEA verilerine göre, tüketicilerin bir numaralı tercihi hibrit modeller oldu.
Dizel araçlara olan talebin hızla erimesiyle birlikte, benzinli otomobiller de pazar payını %26 seviyelerine düşürdü.
Elektrikli araçların payı %20 sınırına dayanırken, Avrupalı kullanıcıların çevreci ve ekonomik olması nedeniyle hibrit teknolojisine yönelmesi akaryakıt dengelerini kökten değiştirdi.