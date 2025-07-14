Avrupa'da en çok vergi ödeyen 34 ülke açıklandı! İşte Türkiye'nin sıralamadaki yeri

Tax Foundation tarafından yapılan marjinal gelir vergisi oranları incelemelerinin ardından Avrupa ülkelerindeki 2025 vergi oranları açıklandı. Buna göre en düşük vergi yüzde 10, en yüksek vergi ise yüzde 55 olarak listeye dahil oldu. Türkiye'nin sıralaması da epey bir şaşırttı. İşte Avrupa'da en çok vergi ödeyen 34 ülke: