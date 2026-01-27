Avrupalılar en çok bu markaları tercih ediyor; İşte kıta genelinde satışları altüst eden 5 otomobil…
Türkiye’de hak ettiği değeri görmese de Avrupa’da zirveye oynayan otomobil devinin satışları dikkat çekti.
Avrupa kıtası genelinde otomobil satışları, tüketici tercihlerindeki değişimle birlikte büyük bir ivme kazandı.
Geleneksel üreticilerin hakimiyetini koruduğu listede, özellikle orta segmentin güçlü temsilcileri beklentilerin üzerine çıkarak zirveye ortak oldu.
Teknoloji ve konforu erişilebilir kılan markalar, bazı pazarlarda hak ettiği ilgiyi henüz görmese de Avrupa’nın en çok tercih edilenleri arasına girdi. Rekabetin kızıştığı bu tabloda, lüks segment ile ekonomik modeller arasındaki fark giderek daralıyor.